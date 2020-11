Mesmo com a elevação do nível médio dos reservatórios que abastecem Curitiba e região metropolitana, segue nesta terça-feira (24) o rodízio no abastecimento de água. Nesta segunda-feira (23) o nível médio era de 30,19%, sendo que a barragem do Iraí segue mais vazio: 19,68%.

O índice considerado bom pois afasta, pelo menos por 30 dias, a necessidade de um rodízio mais severo em Curitiba e região.

Além de Curitiba, o rodízio nesta terça-feira atinge moradores de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Bocaiúva do Sul.