Tarifa Zero pra desempregados em Curitiba: tire suas dúvidas

A Prefeitura de Curitiba lança, nesta sexta-feira (21), o Tarifa Zero a Caminho do Emprego, programa inédito em que pessoas à procura de trabalho têm gratuidade no transporte coletivo para se deslocar a uma entrevista ou processo seletivo.

As passagens serão carregadas no cartão Urbs categoria USUÁRIO em uma das dez unidades do Sine (Sistema Nacional de Emprego) da Prefeitura de Curitiba ou no Sine Móvel. Cada encaminhamento para entrevista dá direito a duas passagens. Confira aqui como vai funcionar:

O que prevê o programa?

Tarifa Zero a Caminho do Emprego é um programa inédito lançado pela Prefeitura de Curitiba para pessoas que estão à procura de um emprego e precisam de recurso para pagar a passagem de ônibus até o local da entrevista ou do processo seletivo. A Prefeitura paga para o candidato encaminhado a uma entrevista pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine municipal) duas passagens de ônibus (ida e volta), para que ele possa ir até o local de seleção da empresa contratante.

O valor equivalente ao de duas passagens é carregado no cartão-transporte Urbs, categoria USUÁRIO, na própria unidade do Sine municipal.

Cada encaminhamento dá direito a duas passagens. Por regra do sistema federal dos Sines, é possível emitir por candidato até três encaminhamentos por mês para processos seletivos (seis passagens gratuitas).

Quem tem direito?

É necessário ser morador de Curitiba, ter renda familiar de até três salários mínimos, estar desempregado e à procura de emprego e ter um encaminhamento para processo seletivo das empresas emitido por umas das dez unidades do Sine municipal, ou no Sine Móvel, unidade itinerante do serviço.

Como solicitar o encaminhamento para processo seletivo?

O candidato deve ir a uma das 11 unidades do Sine municipal (nas Ruas da Cidadania) ou ao Sine Móvel. Todo processo será presencial e o atendimento será por ordem de chegada.

Quais documentos o trabalhador precisa apresentar?

Número do CPF, documento de identificação oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista), cadastro no e-Cidadão, cartão-transporte Urbs USUÁRIO em seu nome. É neste cartão que ele vai receber os créditos das duas passagens.

Quais os locais para solicitar o benefício do “Tarifa Zero”?

O benefício deve ser solicitado em uma das unidades Sine da Prefeitura. Elas ficam nas nove Ruas da Cidadania e na Administração Regional da CIC, com atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada. Confira aqui”.

Também é possível fazer o processo no Sine Móvel, que estará a cada dia em um ponto estratégico de Curitiba, das 9h às 15h30, de segunda a sexta-feira. Confira a agenda aqui.

Como o candidato vai requerer o benefício?

No momento do encaminhamento para a entrevista feito pelo Sine municipal, o candidato deve solicitar os créditos do transporte ao atendente do Sine. Ele fará avaliação para conceder o benefício.

Em caso de aprovação, o candidato precisa dar o aceite nos termos do programa no qual declara estar ciente de que as passagens são para uso exclusivo do transporte até o local do processo seletivo.

Quantas passagens serão creditadas? Há limite?

Serão duas passagens por encaminhamento: uma para que o candidato possa ir até a entrevista de emprego agendada e a outra para voltar para casa.

O sistema federal dos Sines permite emitir por candidato até três encaminhamentos por mês para processos seletivos. Caso o trabalhador ultrapasse a quota, deve solicitar avaliação em atendimento presencial no Sine municipal.

As passagens valem para todas as linhas de Curitiba?

Com as passagens, o candidato poderá utilizar todas as linhas urbanas da Rede Integrada de Transporte do município, com exceção da Linha Turismo, e fazer as integrações disponíveis.

Posso usar o meu cartão da categoria estudante para carregar os créditos?

Não, o Tarifa Zero é válido apenas para o cartão-transporte Urbs na categoria USUÁRIO.

Como faço o cartão-transporte usuário?

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita e fácil. O usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer na unidade para qual realizou o agendamento, em uma das dez administrações regionais. Agende aqui

É necessário levar ao local de atendimento um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Todas as unidades trabalham de segunda a sexta, das 10h às 16h. Além disso, o Urbs Móvel, ônibus itinerante que oferece serviços ligados ao transporte coletivo, também faz a primeira e a segunda via do cartão-transporte, de segunda a sexta, das 10h30 às 15h30. Confira AQUI a programação.

A inserção do valor equivalente a duas passagens será feita pelo atendente do Sine curitibano no momento do encaminhamento para o processo seletivo; o valor entra automaticamente no cartão do usuário.

O programa vai funcionar exclusivamente com intermediação do Sine curitibano?

Sim, vai valer para as dez unidades do Sine gerenciadas pela Prefeitura, localizadas nas Ruas da Cidadania e na Administração Regional da CIC, e também pela Unidade Móvel do Sine. Consulte aqui os endereços. O programa só valerá para atendimento presencial nos Sines e por ordem de chegada.

O programa vale exclusivamente para vagas em Curitiba disponíveis no Sine municipal?

Inicialmente, sim. O programa valerá para encaminhamentos de vagas de emprego disponíveis dentro da cidade de Curitiba e cadastradas no Sine municipal.

Está em estudo a possibilidade de um convênio, como o Governo do Estado, para ampliar o benefício para a Região Metropolitana e com a intermediação ampliada para a Agência do Trabalhador, que é gerenciada pelo Estado.

Tire dúvidas sobre o programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Todo encaminhamento do Tarifa Zero terá de ser feito presencialmente no Sine municipal?

Sim. Quem quiser aderir ao programa terá que ir a uma unidade do Sine curitibano. O trabalhador que não precisa da isenção da tarifa ou não se enquadra no programa, no entanto, tem a opção de emitir encaminhamentos para processos seletivos pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do governo federal. Nesses casos, não há isenção na tarifa do ônibus.

Como será o controle do programa?

A gratuidade dos créditos para o transporte coletivo aos trabalhadores que buscam emprego será registrada em um novo sistema desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração e TI (Smati) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI). Os atendentes dos Sines municipais receberam treinamento para operar ea nova plataforma, que está sendo integrada aos da Urbs e do e-Cidadão.

A integração vai permitir que os Sines da cidade façam o controle da quantidade de entrevistas marcadas dentro do programa e das gratuidades concedidas a cada trabalhador.

A partir do terceiro encaminhamento gerado para o trabalhador no mesmo mês, o atendente do Sine fará uma análise durante o atendimento para colher informações sobre os encaminhamentos anteriores e avaliar a continuidade da concessão do benefício.

O próprio sistema web utilizado nas unidades municipais, que é do governo federal, faz um alerta a partir do terceiro encaminhamento mensal, para que a situação do trabalhador seja avaliada.

O acompanhamento e monitoramento da participação do trabalhador beneficiado nos processos seletivos será feito pelo Sine Municipal, por meio da Central de Vagas, que faz a comunicação com as empresas.

O governo federal, que disponibiliza o Sistema Web para intermediação de mão de obra e as vagas ofertadas pelos Sines, não exige das empresas o retorno sobre o resultado dos processos seletivos, mas esta conferência será feita pelo município como parte do controle de utilização do programa.

O que acontece se houver uso indevido?

Em caso de uso indevido das passagens do programa, o cartão-transporte será bloqueado e o acesso ao programa será suspenso por 30 dias. Em caso de reincidência, será acrescido de mais 30 dias e, assim, sucessivamente.

A Urbs também fará o controle financeiro do programa, disponibilizando os créditos nos equipamentos dos Sines curitibanos.

A empresa fará a auditoria das recargas, avaliando o quantitativo de recargas e seus respectivos valores, a frequência e o tipo do cartão, bem como as repetições de recarga por cartão e por período. Fará a verificação constante dos saldos dos equipamentos e o recebimento de aportes para garantir a perenidade do programa.

De onde vem o recurso para custear o programa?

O recurso vem de receitas de publicidade no transporte coletivo, como da TV do ônibus (Midialand) e equipamentos da Clear Channel. A previsão é que o subsídio ao programa varie de R$ 500 mil a R$ 1 milhão por ano.

São quantos encaminhamentos realizados nos Sines da Prefeitura?

Em 2024, a média era de 600 processos por dia em todas as dez unidades do Sine, dos quais 350 para entrevistas de emprego.