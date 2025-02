Homem vai até delegacia em Curitiba fazer boletim de ocorrência e acaba preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 60 anos, por praticar o crime de furto. A captura aconteceu nesta quinta-feira (20) durante o cumprimento de um mandado de prisão que estava em aberto em Curitiba.

Conforme explicou o delegado da PCPR Hormínio de Paula Lima Neto, o homem possui uma longa ficha criminal desde o ano de 1990. Ele é acusado de diversos crimes, como roubo e receptação.

“A captura aconteceu após o indivíduo comparecer à delegacia policial para registrar um boletim de ocorrência e os policiais constatarem que ele possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto”, disse o delegado.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

Como fazer denúncias para a Polícia Civil do Paraná

A população pode contribuir com a localização de foragidos da justiça. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.