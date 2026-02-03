Suspeito de sequestro relâmpago é preso na RMC com cartões raspados e joias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta terça-feira (03/02) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um homem suspeito de participar de um crime de extorsão mediante sequestro e roubo majorado.

A investigação do caso começou logo após uma mulher registrar o Boletim de Ocorrência. Segundo o relato, no dia 18 de dezembro de 2025, a vítima foi abordada, rendida e coagida a entrar em um veículo. Em seguida, foi levada a diversos caixas eletrônicos e a uma casa lotérica, onde os criminosos a obrigaram a realizar saques até esgotar todos os valores disponíveis nas contas bancárias.

O delegado da PCPR Igor Moura conta que a mulher também diz que, sob constantes ameaças, foi forçada a entregar joias de sua propriedade.

Imagens divulgadas pela PCPR mostram os criminosos utilizando o cartão da vítima em um estabelecimento comercial adquirindo R$ 2 mil em cigarros. Assista:

Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram identificar um homem suspeitos dos crimes. A Justiça expediu mandados de busca e apreensão e de prisão, que foram cumpridos pela equipe policial.

Durante a operação, os agentes encontraram na residência do homem diversos cartões bancários com os nomes dos titulares raspados. “Encontramos e apreendemos máquinas de cartões, joias e aparelhos celulares. As roupas que ele usou no dia do crime também foram localizadas”, explicou o delegado.

Todo o material apreendido será encaminhado para os procedimentos legais cabíveis. O suspeito foi recolhido ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

Denúncias para a Polícia Civil

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações de crimes contra o patrimônio. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.