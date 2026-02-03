Rachaduras em trincheira de Curitiba começam a ser arrumadas meses após reclamações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Reclamação antiga de moradores e motoristas que passam pela região, as rachaduras na trincheira da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, sob a Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, começaram a ser arrumadas pela prefeitura. De acordo com o município, a obra de recuperação estrutural começou no dia 26 de janeiro.

A preocupação com as rachaduras foi tema de matéria da Tribuna em abril de 2025. Na ocasião, a prefeitura afirmou que o problema não trazia riscos estruturais para o local. Em nota, o município também disse que a ordem de serviço para a execução dos trabalhados já tinha sido emitida e possuía prazo de até 60 dias para início.

Contudo, com início em janeiro de 2026, a obra começa a sair do papel nove meses após a publicação do material. A intervenção é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e tem previsão de conclusão até o fim de maio.

O trecho afetado é uma importante ligação no sentido bairros Pinheirinho e Sítio Cercado. A obra, que inclui recuperação de concreto e execução da drenagem, será ao longo de cerca de 350 metros.

De acordo com o município, o serviço deve corrigir fissuras, rachaduras, infiltrações, falhas nas juntas de dilatação da parede lateral da trincheira e problemas no sistema de drenagem da estrutura.

Após a recuperação da estrutura, será feito um retrofit, com a instalação de revestimento metálico estruturado nas paredes internas da trincheira. “A intervenção vai reforçar a estabilidade da estrutura, proteger as paredes contra novas infiltrações e desgastes provocados pela umidade e aumentar a vida útil da trincheira, garantindo mais segurança ao equipamento viário”, explica Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas.

Obra não impactará trânsito inicialmente

O diretor do Departamento de Pavimentação da Smop, Marcelo Bremer, reforça que as rachaduras não possuem risco iminente.

O local está sinalizado e, nesta primeira etapa, a obra não interfere no trânsito. Com o avanço dos trabalhos, poderá haver interdição pontual de uma faixa. O custo da recuperação estrutural da trincheira é de R$ 2.348.775,35.