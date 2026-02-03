Desvio no trânsito entre Curitiba e Pinhais começa nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um desvio no trânsito entre Curitiba e Pinhais será implantado a partir das 9h desta quarta-feira (4/2). A mudança afetará veículos que chegam a Curitiba pela Rodovia João Leopoldo Jacomel, vindos de Pinhais. O desvio é necessário para dar continuidade às obras do novo Viaduto Curitiba-Pinhais, no bairro Capão da Imbuia.

O fluxo será desviado pela nova ponte recém-construída sobre o Rio Atuba, entre as ruas Santa Helena (Pinhais) e Brasílio de Lara (Curitiba). A alteração permitirá serviços de fundação do novo viaduto, recomposição de pavimento e execução da fundação de terra armada, que sustentará as pistas da nova estrutura.

Impacto no tráfego e duração das obras

O tráfego será reduzido para uma faixa de pista por cerca de 450 metros, a partir do condomínio Grand Chateau Residencial em Pinhais até o limite do asfalto com o novo pavimento de concreto em Curitiba. A previsão é que esta etapa da obra dure 50 dias, dependendo das condições climáticas.

O novo viaduto terá 155 metros de extensão e 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido. Duas pontes marginais sobre o Rio Atuba, já em operação, complementam o projeto. A obra faz parte do programa Novo Inter 2, que visa modernizar o trajeto da Linha Direta Inter 2, beneficiando cerca de 180 mil passageiros diariamente em 28 bairros de Curitiba.