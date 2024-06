Suspeito de roubar furgão no Centro de Curitiba é baleado pela Guarda Municipal

Um homem foi baleado pela Guarda Municipal de Curitiba na tarde desta terça-feira (11), no Centro de Curitiba. Segundo a GM, uma mulher que passava pela região informou aos guardas que um rapaz estava furtando mercadorias de um furgão estacionado na esquina da Rua Cruz Machado com a Rua Ermelino de Leão.

O suspeito foi abordado pelos guardas, que viram na caçamba do rapaz as mercadorias furtadas. Ao ver que a GM encontrou na caçamba os produtos furtados, o suspeito tentou fugir, mas foi baleado com dois tiros no abdômen.

Apesar dos ferimentos, a Guarda Municipal informou que o suspeito foi imobilizado e socorrido sem gravidade.

