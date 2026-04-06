Suspeito de participar de racha que terminou em morte é preso em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta segunda-feira (06/04), o motorista de um Audi suspeito de provocar um acidente fatal na BR-277, em Curitiba, no mês de março. As investigações indicam que o condutor participava de um racha no momento da colisão.

De acordo com a apuração, o carro atingiu a traseira de uma motocicleta, que foi arremessada com o impacto. Após a batida, o veículo pegou fogo. O motociclista morreu ainda no local, na noite de 19 de março.

Segundo o delegado Edgar Santana, elementos preliminares apontam que o Audi trafegava em alta velocidade e possivelmente disputava corrida com outro veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão e mostram o carro derrapando na pista logo após o impacto.

Veja o vídeo do momento do acidente:

Diante da gravidade do caso e da necessidade de aprofundar as investigações, a Justiça decretou a prisão temporária do motorista. Além disso, foi determinada a suspensão do direito de dirigir.

A PCPR segue com as diligências para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente e identificar eventuais outros envolvidos.