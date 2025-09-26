Suspeito de manter enteada em cárcere por 22 anos é indiciado por sete crimes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito que investiga um homem, de 51 anos, suspeito de manter a enteada em cárcere privado por 22 anos em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O suspeito foi indiciado por sete crimes: perseguição, causar dano emocional, estupro, estupro de vulnerável, cárcere privado qualificado, constrangimento e por filmar conteúdo de ato sexual sem autorização.

O caso se tornou público em 16 de setembro, após a vítima, de 29 anos, denunciar a situação. Ele foi preso em flagrante e, na residência, foram apreendidas câmeras utilizadas para monitoramento e que registravam os abusos contra a mulher.

Relembre o caso

Durante 22 anos, a vítima afirma que sofreu abusos constantes, agressões físicas e psicológicas do ex-padrasto. Além disso, ela era monitorada por câmeras instaladas na residência e controlada pelo celular.

Conforme apurado pela PCPR, o homem começou os crimes quando ela tinha sete anos. Aos 16, a menina foi forçada a se casar com ele após engravidar. Desde os 14, teria sido obrigada a ter relações sexuais com outros homens. Ela afirma que foram, ao menos, 30 desconhecidos.

O delegado informou que o acusado teve três filhos com a vítima. Recentemente, o suspeito teria começado a proibir a mulher de tomar anticoncepcional para que ela engravidasse de um outro homem.

A prisão aconteceu após a vítima conseguir fugir, alegando que iria a um posto de saúde com as crianças. Durante o registro da ocorrência, ela recebeu mais de 30 ligações e mensagens de áudio em tom de ameaças. Até o momento, nenhum nome foi divulgado oficialmente.