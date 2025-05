Supermercados em Curitiba vão ter vacina contra gripe neste sábado; veja endereços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vai ampliar a estratégia de vacinação contra a gripe em locais de grande circulação de pessoas, como supermercados, quartel do exército e empresas.

Neste sábado (31), dois supermercados contarão com equipes da saúde vacinando, nos bairros Tatuquara e Sítio Cercado (veja os endereços no fim da matéria). Além desses locais, nove unidades de saúde estarão abertas para vacinação. Na primeira semana de junho, a vacina da gripe chega a quartel do exército, empresas e outros supermercados.

O imunizante que protege contra a gripe está disponível para todos com seis meses ou mais. “Já enfrentamos aumento de atendimento na rede municipal por sintomas respiratórios e a vacina é a melhor estratégia para prevenir o agravamento da gripe, principalmente para os mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças pré-existentes. Vacinar é cuidar”, reforça a secretária Municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Prefeitura inicia plano de contingência para atender casos de síndrome respiratória

O reforço na vacinação contra a gripe faz parte do plano de contingência da prefeitura para atendimento de síndromes respiratórias gripais na rede de saúde do SUS Curitibano. A vacina continua disponível em 107 Unidades de Saúde, de segunda à sexta. Os endereços e horários de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Onde tem vacina contra a gripe em Curitiba

Sábado – 31/05

Mercado Agrimar – Rua Enette Dubard, 281 – Tatuquara – 9h às 12h

Supermercado Condor – Rua Izaac Ferreira da Cruz, Sítio Cercado – 10h às 14h

Segunda-feira – 2/6

Quartel General do Pinheirinho – Rua 31 de Março, s/n – 9h às 16h (dirigida aos militares)

Terça-feira – 3/6

Viação Sul – Rodovia dos Minérios, 3.000 – Taboão – 8h às 12h

Juizado Itinerante – Rua da Cidadania Santa Felicidade, Rua Santa Bertilla Boscardin, 213 – 13h às 17h

Quarta-feira – 4/6

Viação Sul – Rodovia dos Minérios, 3.000 – Taboão – 13h30 às 16h30

Supermercado Condor – Avenida Winston Churchill, Pinheirinho – 9h às 12h

Viação Tamandaré – Rua Antônio Johnson, 3.537 – Vila Alto Pinheiros, Alm. Tamandaré – 9h às 16h

Quinta-feira – 5/6

13º Batalhão da Polícia Militar – Rua Sebastião Malucelli, 54, Novo Mundo – 9h às 12h

Viação Tamandaré – R. Antônio Johnson, 3537, Vila Alto Pinheiros, Alm. Tamandaré – 9h às 16h

Sexta-feira – 6/6

Secretaria de Estado do Esporte – Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1.020, Capão da Imbuia – 14h às 17h

Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – 10h às 12h e das 14h às 16h

Sábado – 7/6

Supermercado Condor – Rua João Dembinski, 1.410, CIC – 9h às 12h e das 13h às 16h

Gigante Atacadista – Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.297, CIC – 9h às 12h e das 13h às 16h