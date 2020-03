Ficar em casa ainda é a melhor forma de prevenção contra o coronavírus. Mas, ir às compras é inevitável. Pensando nisso, nos últimos dias, os supermercados de Curitiba adotaram uma série de medidas para proteger seus clientes e colaboradores. Os procedimentos para uma compra segura seguem as recomendações do Ministério da Saúde. As medidas estão sendo adotadas pelos mercados menores e pelas grandes redes. E alguns estão indo além. O Max Atacadista do Grupo Muffato, por exemplo, optou por medir a temperatura dos clientes com um termômetro de testa, entre outras práticas.

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) também disponibilizou para os estabelecimentos uma lista com orientações dos especialistas para combater a propagação do vírus. A Apras recomenda que os supermercados incentivem o consumidor adotar hábitos como manter a distância nas filas do caixa, escolher apenas uma pessoa da família para ir ao mercado, evitar aglomerações no interior da loja, não fazer compras exageradas para estocagem, cobrir o rosto ao espirrar ou tossir, manter a higienização das mãos e usar álcool em gel 70% e evitar a circulação do grupo de risco.

Grupo Muffato

As lojas do Grupo Muffato no Brasil inteiro estão seguindo ações que vão desde medir a febre de clientes e funcionários, até a oferta de máscaras e luvas aos profissionais que têm contato com o público, além da disponibilização de água, sabão e álcool em gel para consumidores e colaboradores.

A reportagem esteve no Max Atacadista da Linha Verde, no Pinheirinho, em Curitiba, nesta quinta-feira (25) e constatou o uso do termômetro de testa em quem entrava para fazer compras. Por lá, há também a instalação de separadores de acrílico nos caixas e o visível aumento na limpeza de carrinhos e cestas de compras. Adesivos orientando sobre a distância de dois metros entre as pessoas também são notados.

Foto: Rodrigo Pessoa/Divulgação

A assessoria do grupo também informou que tem recomendado o comparecimento de apenas uma pessoa da família para as compras, sem a presença de crianças e idosos. A rede também estimula as chamadas “compras solidárias”, que reduzem o número de pessoas nos supermercados. E orienta os clientes a priorizarem suas compras nos horários de menor movimento: das 8h às 10h e das 13h às 17h. O serviço de delivery também está incluído.

“Temos plena consciência da importância social do Grupo Muffato neste momento e estamos empenhados 24 horas por dia para oferecer segurança aos consumidores e à equipe de trabalhadores que está na linha de frente desse serviço essencial à população”, afirma o diretor Everton Muffato, acrescentando que muitas medidas adotadas pela empresa vão muito além do que está sendo recomendado pelas autoridades nos decretos com medidas de alcance municipal e estadual.

Angeloni

O Angeloni informou que também cumpre os decretos estaduais e federais sobre a prevenção contra o coronavírus, além de seguir recomendações de órgãos como Anvisa, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e Organização Mundial da Saúde. Entre as medidas está o controle de fluxo de clientes, ou seja, há um número determinado por cada loja para que as pessoas entrem, façam as compras e saiam para que outros clientes entrem.

Algumas outras práticas implantadas nas lojas da rede são orientações preventivas aos funcionários, disponibilidade de álcool nos caixas, instalação de novos dispensers de álcool gel, limpeza dos carrinhos e cestas de compras com sanitizante, instalação de acrílicos nos caixas das lojas, orientação e fornecimento para a utilização de máscaras nas farmácias, sinalização no piso para maior afastamento de pessoas nos caixas, demarcação de distância entre clientes nos setores de açougue e padaria balcão, entre outras.

Condor

O Condor Super Center também informou que está seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde e das autoridades dos municípios onde possui lojas. Entre as medidas, a rede disponibiliza álcool 70% para que a equipe realize a higiene das mãos e materiais de trabalho. Além da limpeza dos carrinhos e cestinhas, máscaras e luvas são oferecidas aos colaboradores e a temperatura dos funcionários está sendo medida diariamente. Foi oferecida ainda a possibilidade aos colaboradores com mais de 60 anos ou gestantes para que antecipem as suas férias, tirem as férias vencidas ou usem o banco de horas, podendo, desta maneira, permanecer em casa.

A rede também informa que instalou barreiras de acrílico nos caixas. Colaboradores estão sendo orientados a manterem uma distância segura das pessoas. Cartazes espalhados pela loja estimulam os clientes a tomarem este cuidado e a adotarem outras medidas preventivas. Em caso de febre ou sintomas de gripe, os colaboradores estão sendo orientados a buscar avaliação médica.

As lojas da rede Condor estão abrindo às 7h, liberando, exclusivamente, a entrada dos clientes com idade acima de 60 anos e gestantes. Os demais clientes só podem entrar após às 8h.

“Enxergamos cada colaborador como um grande guerreiro, que trabalha nesta linha de frente tão essencial para cada cidadão e família. Agradecemos a todos pela consciência de que seus trabalhos são fundamentais para garantir que não falte nenhum produto de necessidade básica para a população”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Lojas Extra e Pão de Açúcar

As lojas Extra e Pão de Açúcar, os cuidados com a limpeza foram redobrados. A rede conta em nota que mantém periodicamente a higienização de cestos de compras, carrinhos e demais pontos de contato das lojas. Também é disponibilizado álcool gel nas entradas e elevadores de todas as unidades. A degustação de alimentos no interior das lojas foi suspenso.

A rede também está implantando em todas as unidades painéis de acrílico para separar os operadores de caixa dos clientes. Os supermercados Pão de Açúcar e Extra estão com adesivos no chão para recomendar a distância de um metro entre cada cliente na fila dos caixas e serviços de atendimento. Também foi instaurado um protocolo de controle de acesso em todas as unidades, a fim de evitar aglomerações.

Pão de Açúcar implantou um horário exclusivo para clientes com 60 anos ou mais, todos os dias da semana, uma hora antes do horário regular de funcionamento das unidades.

As medidas de prevenção ao coronavírus também reforça aos funcionários a importância da higienização das mãos, assim como evitar contato com outras pessoas e produtos. Todas as pessoas de grupos de risco foram afastadas do trabalho (idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, doenças cardíacas, respiratórias, diabéticos e hipertensos).

Como forma de evitar os consumidores de estocarem produtos em casa, as redes estão limitando a compra de produtos básicos por pessoa, para garantir a disponibilidade a todos e estimular o consumo consciente.

Como se proteger na ida ao mercado

Escolha apenas uma pessoa da família para ir ao supermercado. Se possível, que não seja do grupo de risco. Programe-se e faça uma lista de compra. Isso diminuirá o seu tempo dentro do estabelecimento.

Evite ficar pegando em várias embalagens e alimentos. Escolha o que você quer, pegue e coloque no cesto.

Pague as comprar com cartão de crédito. Notas de papel são mais manipuladas.

No mercado, tente manter a distância de 1,5 m entre as pessoas, principalmente nas filas para pagamento.

Durante as compras, evite colocar a mão no rosto.

Se puder, leve a sua própria sacola sustentável para o mercado. Lave assim que chegar em casa.

Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o antebraço.

Ao chegar em casa, higienizar frutas e verduras separadamente. Deixe de molho as verduras por 15 minutos em uma mistura de água com água sanitária (uma colher de sopa por litro de água). A medida também vale para alimentos orgânicos.

Com um paninho, utilize o álcool 70% para limpar as embalagens antes de guardar. Pode ser também com uma solução de água sanitária com água. Não esqueça de lavar o pano ou descartá-lo.

Não esqueça de tirar os tênis antes de entrar em casa. Depois é só lavar a sola com com água e sabão. Também é recomendável tirar as roupas e colocá-las para lavar.

Por fim, a última e mais importante dica que vale repetir. HIGIENIZE SEMPRE AS MÃOS com água e sabão.