Supermercado de Curitiba reinaugura loja com novo restaurante

A loja do Festval Barigüi, localizada na Avenida Cândido Hartmann, passou por uma ampla revitalização e foi reinaugurada na última terça-feira (10). Com novo layout e mais opções de serviços, a unidade agora conta com restaurante – com capacidade para 200 pessoas e buffet a quilo no almoço, aberto diariamente –, cafeteria, adega ampliada, além de uma nova configuração dos espaços internos para oferecer melhor experiência de compra aos clientes.

A reestruturação da loja integra o novo layout adotado pela rede, garantindo mais conforto e conveniência aos clientes. O espaço interno passou por um processo de reorganização na ala de perecíveis e a ampliação da adega permitiu concentrar os vinhos de aproximadamente 60 vinícolas, num total de mais de 1 mil rótulos de diversos países.

Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval, explica que a loja da Cândido Hartmann carrega um importante simbolismo para a rede e para a família Beal, porque foi a primeira unidade construída fora de Cascavel, em 2006 e marca a fase de expansão da rede em Curitiba.

+ Caçador de Boteco: Trem Bar em Curitiba leva clientes ao delírio com vagão antigo e muita saudade

Antes dessa, existiam apenas três lojas na capital: nos bairros Água Verde e Mercês e na Rua Brigadeiro Franco – que pertenciam a outras redes de supermercados e foram incorporadas pelo Festval. “Foi a primeira unidade totalmente construída por nós. Agora, reformamos todos os espaços, renovamos os equipamentos para criar uma loja totalmente nova, mas mantivemos o capital humano, que é essencial”, comenta.

Wilson Beal, diretor administrativo do Festval, explica que a modernização da loja era um compromisso assumido pela empresa com seus clientes. “Essa unidade estava dentro de um conceito antigo. Com a reestruturação, queríamos atender a uma demanda dos clientes, oferecendo um restaurante, espaço gourmet e mais comodidade. É uma satisfação entregar essa nova estrutura para o público que sempre confiou no nosso trabalho”, ressalta.

Altamir Sossela, diretor de operações e expansão da rede, explica que a modernização das lojas começou em 2014, com a unidade de Santa Felicidade, paralelamente à inauguração de novas unidades em Curitiba, Região Metropolitana e em Cascavel.

Ele ressalta que, ainda este ano, serão inauguradas quatro novas lojas da rede: no Shopping Catuaí, em Cascavel, no Alto da XV e no Cabral, em Curitiba, e em São José dos Pinhais. “Nosso foco é sempre a próxima loja. Temos novos projetos para o ano que vem”, complementa.

+ Rango Barateza: Hamburgueria de Curitiba é sucesso com referências cinematográficas e muito sabor

A nova loja abre todos os dias, de segunda a sábado, das 07h às 22h, e domingo das 07h às 20h. O Espaço Gourmet funciona de segunda a sábado, das 11h às 14h30 e domingo, das 11h às 15h. Já a cafeteria funciona das 7h às 21h de segunda a sábado, e das 7h às 19h nos domingos.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?