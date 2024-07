O Grupo Ítalo Supermercados está investindo na introdução de pagamentos por reconhecimento facial. A iniciativa, em parceria com a empresa Payface, torna o Ítalo a primeira rede supermercadista do Paraná a oferecer essa praticidade e segurança aos seus clientes, inicialmente nas três unidades em Curitiba.

Com o novo sistema, os clientes podem fazer o pagamento de suas compras usando apenas o rosto como forma de pagamento. Basta cadastrar-se no aplicativo da Payface e, no momento do checkout, a tecnologia identifica o cliente e automaticamente debita o valor da compra.

“Nossa missão sempre foi oferecer a melhor experiência de compra aos nossos clientes, e a implementação do pagamento por reconhecimento facial é mais um passo nessa direção”, afirma Edy João Dal Berto, CEO do Grupo Ítalo. “Acreditamos que essa tecnologia vai agilizar o processo de pagamento, reduzir filas e proporcionar maior comodidade aos nossos clientes.”

A Payface garante que todas as transações são realizadas com a máxima segurança, utilizando criptografia avançada e seguindo rigorosos padrões de proteção de dados, além disso, o sistema também identifica os clientes que fazem parte do Ítalo Clube, não sendo necessária mais uma identificação, já acionando todas as vantagens e descontos que o cliente tem direito em nossas lojas.

A solução já está em vigor nas lojas Ítalo Supermercados em Curitiba, nas unidades dos bairros Atuba, Cristo Rei e Portão, e será progressivamente expandida para outras localidades no Paraná e Santa Catarina.

