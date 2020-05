Esta foi a última superlua de 2020, pelas lentes do repórter fotográfico da Tribuna, Lineu Filho. O satélite natural da Terra rasgou nosso céu na noite desta quinta-feira 10% maior que o normal e até 30% mais brilhante. Em 2020, a superlua foi registrada três vezes, em fevereiro, março e abril, e agora só vai voltar no ano que vem, no dia 27 de abril.

Logo mais cedo, também nesta quinta-feira, já foi possível registrar imagens fantásticas da Lua se ponto no horizonte. A superlua de maio é chamada de Lua das Flores, que tem tudo a ver com a nossa Curitiba.

A ficou a uma distância de 357 mil km da Terra, sendo que a distância média é de 384 mil km. Essa aproximação da lua com a Terra chama-se perigeu e em Curitiba começou a partir das 17h30, logo após o por-do-sol.

Curiosidades

Confira a lista completa das luas cheias do ano:

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam pras florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.