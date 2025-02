Submetralhadora é apreendida no Litoral após tentativas de assassinato na Grande Curitiba

Uma submetralhadora artesanal foi apreendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) no domingo (8), em Paranaguá, no Litoral do Estado. A arma estava com dois suspeitos de cometer tentativas de homicídios na madrugada do mesmo dia em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo a polícia, a suspeita é de que a submetralhadora calibre .22 tenha sido usada para alvejar a ex-companheira de um dos integrantes da dupla e o atual namorado da mulher. Ela foi atingida na coxa. Já o homem foi baleado nas costas e no tórax.

A prisão da dupla e a apreensão da arma foram feitas por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em Paranaguá, durante acompanhamento do caso.

Operação na rodovia

Foto: Divulgação/PMPR

Com a informação de que os suspeitos haviam fugido para o Litoral, a PMPR iniciou as diligências, principalmente nas estradas, como explica o tenente Henrique Bit.

“Assim que recebemos a informação de que o suspeito teria fugido em direção ao Litoral, montamos uma operação de barreira para monitorar os acessos às praias. No Posto Rodoviário de Alexandra, nossas equipes identificaram o veículo e, durante a busca, encontraram uma submetralhadora artesanal calibre .22, a mesma utilizada na tentativa de homicídio”, relatou o PM.

Além da arma de fogo foram apreendidas 11 munições intactas e quatro cartuchos deflagrados.

Presos em flagrante

Os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil (PCPR). A PCPR dará continuidade às investigações para esclarecer os detalhes da tentativa de homicídio.