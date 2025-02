Operação Centro Seguro: Curitiba lança plano inédito contra o crime

A partir da próxima segunda-feira (17), o Centro de Curitiba vai receber uma ação integrada de segurança que promete trazer mais tranquilidade aos moradores, comerciantes e frequentadores da área central. A Operação Integrada Centro Seguro, fruto de uma parceria entre as polícias Militar, Civil e Guarda Municipal, visa combater a criminalidade e reforçar o policiamento em toda a região.

O prefeito Eduardo Pimentel liderou uma reunião estratégica nesta segunda-feira (10) no Salão Nobre da Prefeitura, onde foram definidos os detalhes da operação. Acompanhado pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, e outras autoridades, Pimentel destacou as principais frentes de atuação.

“Temos uma grande missão que é o Centro Seguro. Vamos atuar em duas grandes frentes: identificar os criminosos que atuam na região central, aproveitando-se da vulnerabilidade das pessoas em situação de rua, e intensificar o acolhimento daqueles que, por dependência química ou questões de saúde mental, estão nessa condição”, afirmou o prefeito.

A operação, que faz parte do Plano Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba, terá como foco inicial o combate aos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. O secretário Hudson Teixeira ressaltou que a ação será gradual e integrada, cobrindo todo o perímetro central já no primeiro mês.

O Largo da Ordem será o ponto de partida da operação, que não tem data definida para término. Além do policiamento ostensivo, haverá um trabalho de inteligência integrado entre as forças de segurança.

O vice-prefeito Paulo Martins, que coordena a Comissão de Redesenvolvimento da Região Central, destacou a importância da iniciativa: “Isso mexeu com toda a cidade, não só com quem mora ou trabalha no Centro, mas com todo curitibano que tem uma relação com o Centro da cidade”.

A comunidade local também demonstrou apoio à operação. Valéria Prochmann, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro Cívico, elogiou a iniciativa: “Nós estamos apoiando, faremos tudo o que for possível para que haja êxito, para que essa operação Centro Seguro alcance sucesso e traga excelentes benefícios para todos”.