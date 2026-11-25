Um sorvete com aparência de fruta de verdade, mas com interior cremoso, começa a chegar ao mercado brasileiro. O Lumy Sorvete 3D reproduz formatos, cores e detalhes de frutas como morango, manga, pêssego e uva.

A novidade acompanha uma tendência que ganhou popularidade em países asiáticos, na Europa e nos Estados Unidos, impulsionada por vídeos que viralizaram no TikTok e no Instagram.

Distribuído no Brasil pela Hecke Alimentos, empresa com sede em Curitiba, o produto aposta na surpresa de descobrir que uma fruta aparentemente real é, na verdade, um sorvete no palito. Um dos exemplos mais conhecidos é o sorvete em formato de manga, que viralizou em 2024 e despertou a curiosidade de consumidores em diferentes países.

A linha chega ao Brasil em quatro sabores e tamanhos: morango e uva, com 85 gramas cada, e pêssego e manga, com 70 gramas. As unidades são vendidas individualmente, em embalagens com cúpula protetora para preservar o formato. Também há uma versão Mini Sorvete 3D, comercializada em pote, com unidades menores e proposta de consumo compartilhado.

A tendência combina aparência realista e experiência de consumo, características que ajudam a explicar a repercussão dos produtos nas plataformas digitais. Segundo a Hecke, o visual é parte importante da proposta, mas a experiência também envolve a textura cremosa e o sabor do sorvete.

O Lumy Sorvete 3D pode ser encontrado em mercados e lojas parceiras. Os consumidores podem consultar os pontos de venda pelo site oficial lumyhits.com.br. A empresa também disponibiliza informações sobre a revenda do produto na mesma página.