O tempo deve abrir um pouco mais em Curitiba e região nesta sexta-feira (18), após trovões, raios e alerta de temporal desta quinta-feira (17). Chegou a chover em alguns bairros da cidade, mas nada que dê um alívio à intensa estiagem pela qual passa a região de Curitiba e grande parte do Paraná. A chuva é importante pois a própria Sanepar alertou: se os reservatórios não melhorares os índices, o rodízio pode ficar mais intenso que o atual. Veja quais áreas ficam sem água no rodízio desta sexta-feira.

As temperaturas que estavam amenas também tendem a se elevar e a máxima prevista para a capital é de 24º C. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade que marcou a quinta-feira (17) se afasta para o mar e o sol aparece com mais intensidade. Apenas no Litoral do Paraná ainda há condições atmosféricas para chuvas, por causa da umidade da Serra do Mar.

Em Curitiba, a sexta-feira já amanheceu com sol. Conforme aponta o Simepar, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 14º C e 24º C. O tempo deve seguir mais quente até o sábado (19), quando a máxima pode chegar aos 27º C na capital. Mas, no domingo (20), já volta a esfriar. Segundo a meteorologia, as máximas previstas para a região de Curitiba nesse dia não ultrapassam os 17º C. Na segunda-feira a mínima fica em 8ºC. Terça-feira o inverno termina e passa a vigorar a primavera.

Praias e outras regiões

No Litoral do estado, nesta sexta-feira, embora o sol apareça no período da manhã, ele tende a ficar entre nuvens até o início da tarde. Segundo o Simepar, o dia fica mais limpo logo após o almoço, as temperaturas esquentam, mas a partir da metade da tarde podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os registros nos termômetros devem marcar entre 18º C e 26º C.

Nas demais regiões do Paraná, a sexta-feira volta a apresentar tempo estável em quase todas elas. De acordo com o Simepar, as áreas de instabilidade seguem para alto-mar, porém ventos úmidos predominam de sudeste e transportam muita umidade para o setor leste, o que favorece a formação de nuvens baixas e ocorrência de chuvas leves/chuviscos em alguns momentos.

Ainda de acordo com a previsão do Simepar, o final de noite da sexta e a madrugada de sábado se apresentam com previsão de chuvas fracas e intermitentes na metade norte e leste do Paraná. Nos setores sul, sudoeste e oeste, o tempo volta a ficar firme.