A chuva deve vir a Curitiba e região metropolitana nesta quinta-feira (17) para aliviar um pouco o tempo seco da pior estiagem da história no Paraná. Há inclusive alerta de temporal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h.

Mesmo assim, a água que deve chegar no meio da tarde ainda não vai aliviar a situação dos reservatórios de água e, consequentemente, o rodízio da Sanepar no abastecimento. A Sanepar, aliás, alerta: se a chuva não vir de forma consistente e a população não baixar o consumo em 20%, será implantado um rodízio ainda mais severo que o atual, que é de um dia e meio com água e um dia e meio sem água.

A chuva deve chegar por volta das 15h desta quarta. No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mesmo com uma presença maior de umidade na capital não há mudança brusca nas temperaturas registradas na quinta-feira (17). O sol segue entre nuvens e o calor deve continuar presente, com temperaturas chegando aos 25º C. Segundo o Inmet, Curitiba, litoral e região sul do Paraná estão em alerta laranja de temporal.

De acordo com o Simepar, as temperaturas em Curitiba devem variar entre 14º C e 25º C nesta quinta, ou seja, o período da manhã será mais aquecido do que no dia anterior. Embora haja mais chance de chover entre a tarde e noite, a meteorologia não descarta ainda a ocorrência de chuviscos isolados ao longo do dia, em alguns bairros e cidades da região metropolitana que compõem a faixa Leste do Paraná. “Mas a chance maior é mesmo à noite”, aponta o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Frio no final de semana

As temperaturas vão cair no final de semana, mas voltam a subir a partir da próxima quarta-feira (23). Veja na imagem abaixo:

Reprodução/Simepar

Litoral

Nas praias do Paraná, segundo o Simepar, a instabilidade atmosférica estará mais organizada nesta quinta-feira. Com isso, a chance de chuvas isoladas durante o dia é mais presente. Os termômetros também esquentam um pouco mais por lá. De acordo com a previsão, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná devem apresentar máximas de 26º C à tarde, com mínimas girando em torno de 19º C pela manhã.

O que é alerta laranja de temporal?

O alerta laranja de temporal emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertas são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

