A chuva deve dar uma trégua em Curitiba e região a partir deste domingo (5). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão vale para a maioria das regiões do Paraná. Apenas entre o Vale do Ribeira, Campos Gerais e o Norte Pioneiro é que algumas chuvas ainda seguem sendo previstas.

Em Curitiba, o sol deve aparecer no domingo e seguir elevando as temperaturas. O Simepar aponta uma alta amplitude térmica para o dia. Ou seja, o amanhecer deve ser mais fresco, até a chegada do calorão à tarde.

A temperatura máxima prevista para a capital deve girar em torno dos 26º C, com mínimas perto dos 16º C.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão também aponta um domingo quente. Porém, no Litoral há chance de pancadas de chuva no período da tarde.

Segundo o Simepar, a máxima prevista para as regiões de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná deve chegar perto dos 28º C. Já as mínimas devem se aproximar dos 20º C.

