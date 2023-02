De olho no céu

O tempo em Curitiba e região deve seguir um pouco mais estável nesta quinta-feira (2). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol deve aparecer um pouco mais na região, mas as pancadas de chuva continuam a ocorrer no período da tarde. Há alerta de temporais até o fim de semana na região.

Conforme a previsão, no Paraná como um todo, o tempo segue aquecido e com possibilidade de algumas chuvas isoladas, as chamadas chuvas de verão. “No Período da tarde, o aquecimento diurno, favorece a formação de nuvens de chuva, e alguns temporais isolados são esperados e podem ocorrer até a noite”, informa o Simepar.

Em Curitiba, também há previsão de calor. Nesta quinta, o Simepar prevê temperaturas máximas em torno dos 25º C. Já as mínimas previstas para a capital giram próximo dos 18º C.

Vale ressaltar que, embora a chuva deva se concentrar no período da tarde, ela pode chegar de forma intensa nesta quinta, com possibilidade raios e até queda de granizo em algumas áreas da faixa Leste do Estado.

Litoral

Nas praias paranaenses, o calor também deve marcar presença, assim como a chuva. Em Guaratuba, por exemplo, o céu deve permanecer nublado ao longo do dia, com chance de precipitação a qualquer hora.

As temperaturas nas praias, segundo o Simepar, devem variar entre 21º C e 26º C nesta quinta.

