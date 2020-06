O tempo deve permanecer estável em Curitiba neste fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (20), a estabilidade atmosférica segue predominando sobre as diversas regiões do Paraná. O dia amanhece com temperaturas amenas, mas os raios solares ajudam a esquentar os termômetros. No domingo (21), a previsão para a capital segue bem parecida. Nas praias paranaenses as temperaturas também ficam elevadas à tarde, nos dois dias.

Em Curitiba, no sábado, a meteorologia aponta que os termômetros devem variar entre 12º C e 26º C. No domingo, segundo o Simepar, apenas a mínima deverá ter uma queda de 1º C, podendo chegar aos 11º C, de maneira geral. A probabilidade de chuva é praticamente zero nesses dois dias. Por isso, os curitibanos devem ficar atentos às informações do rodízio de água da Sanepar. A tabela fica disponível na Tribuna do Paraná.

Litoral

O calor à beira-mar deve predominar no sábado e no domingo. As tardes nas praias paranaenses devem ser de temperaturas elevadas. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as máximas previstas para o sábado estão na casa dos 29º C e, no domingo, elas giram em torno de 28º C. Já as mínimas, nos dois dias, ficam perto dos 18º C.

