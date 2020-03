Previsão do tempo

A semana vai começar com céu claro e temperatura acima dos 20 graus em Curitiba nesta segunda-feira (9). O sol deve estar presente durante todo dia e, à noite, céu limpo para curtir a superlua. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, não há previsão de chuva em Curitiba para esta segunda, apesar da insistência de algumas nuvens.

Nesta segunda-feira, a lua fica mais próxima da Terra e se apresenta 10% maior e 30% mais brilhante. O fenômeno da superlua, que acontece durante a fase cheia, deve ocorrer também em abril e maio.

O tempo deve permanecer firme até quinta-feira (12), quando uma frente fria chega timidamente ao Paraná. No Litoral, o clima segue semelhante ao de Curitiba. Em Guaratuba, a máxima pode alcançar 29ºC com céu claro e aberto.

No Interior, o dia vai ser quente. Em Foz do Iguaçu, oeste do estado, a máxima chega aos 37ºC.