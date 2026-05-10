Socorrista é atingido por carro enquanto isolava local de acidente na Grande Curitiba

Enquanto atendia um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atropelado na Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (9/5).

A equipe retornava de outro atendimento quando avistou o acidente e parou para prestar socorro às vítimas. Enquanto um técnico de enfermagem fazia a avaliação dos envolvidos, o socorrista desceu da ambulância para sinalizar a via e garantir a segurança do local.

Segundo informações do g1, o profissional foi atingido por um veículo no momento em que posicionava cones para isolar a área do acidente. Com o impacto, a própria equipe precisou acionar outro grupo de socorristas para prestar apoio no resgate e encaminhá-lo ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

O socorrista sofreu fratura no braço direito, lesão no ombro, suspeita de fratura na perna esquerda e diversas contusões pelo corpo. O motorista responsável pelo atropelamento chegou a parar no local e prestar auxílio inicial. No entanto, ao ser solicitado pelos socorristas a apresentar identificação, ele fugiu antes da chegada das autoridades.

A reportagem procurou a Polícia Civil do Paraná (PCPR) para obter informações sobre o andamento das investigações e se o motorista já foi identificado, mas ainda aguarda retorno.