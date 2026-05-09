Hóspedes podem fazer check-in antecipado em hotéis; saiba como

Hotéis, pousadas e hostels de todo o Brasil passaram a usar obrigatoriamente a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital. Com a ferramenta, os hóspedes podem fazer check-in com antecedência, antes da chegada ao hotel, por meio de link ou QR code enviado pela hospedagem.

O que mudou com a ficha digital?

Antes, a ficha era preenchida manualmente no balcão do hotel. Agora, o preenchimento é online e antecipado, o check-in fica mais rápido e as informações ficam organizadas em sistema digital integrado. A ficha digital é adotada desde 20 de abril e é a versão eletrônica de um cadastro que existe há décadas e sempre foi obrigatório nos meios de hospedagem no Brasil.

Como o hóspede faz o check-in antecipado?

O hóspede recebe um link ou QR code enviado pela hospedagem e preenche os dados antes de chegar ao hotel. O procedimento também pode ser feito diretamente em dispositivos disponibilizados na própria hospedagem. O sistema segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo a proteção das informações pessoais dos usuários.

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O sistema monitora ou rastreia turistas?

Não. A ficha digital não representa qualquer tipo de monitoramento de turistas. Os dados coletados são basicamente os mesmos já exigidos no modelo em papel, como informações de identificação do hóspede. Não há coleta de informações sobre gastos, consumo ou comportamento dos turistas. O sistema não acompanha rotas, não monitora deslocamentos e não permite rastreamento individual de pessoas.

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Para que servem os dados coletados?

As informações abastecem o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, que permite ao governo ter uma visão mais precisa do fluxo turístico no país, como número de visitantes, perfil dos turistas e taxa de ocupação hoteleira. Esses dados são utilizados de forma agregada, sem identificação individual, para apoiar a formulação de políticas públicas voltadas ao turismo, melhorar serviços e orientar investimentos no setor.