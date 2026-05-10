Passageira é flagrada com 24 kg de maconha em ônibus para Ponta Grossa

A Guarda Municipal de Curitiba apreendeu, neste sábado (9/5), 24 quilos de maconha na Rodoviária da cidade. A ação começou após o Centro de Controle Operacional da Muralha Digital identificar uma mulher embarcando em um ônibus com suspeita de transportar entorpecentes.

Com apoio do sistema de reconhecimento facial e das características repassadas às equipes em campo, os agentes localizaram a suspeita em menos de dez minutos após o alerta. Segundo o boletim de ocorrência, a droga seria levada para Ponta Grossa.

Durante a abordagem, a mulher apresentou o ticket de bagagem e indicou a mala que estava no compartimento do veículo. Na vistoria, os guardas encontraram 30 tabletes de substância análoga à maconha, embalados com fita adesiva.

Os agentes prenderam a suspeita em flagrante e a encaminharam à Central Regional de Flagrantes para os procedimentos da Polícia Judiciária. As câmeras corporais registraram a ocorrência.

Prisões por drogas representam quase metade dos casos

A Muralha Digital conta com mais de 2 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos de Curitiba, com monitoramento em tempo real. As câmeras corporais também integram a estrutura tecnológica que amplia a capacidade de resposta das equipes de segurança.

Em 2025, a Guarda Municipal atendeu 694 ocorrências relacionadas ao tráfico e ao uso de drogas, segundo dados da Prefeitura de Curitiba. Dessas ações, 122 pessoas foram presas. Os casos desse tipo representam quase metade das prisões realizadas no ano, que somaram 270 registros. Isso equivale a 45,19% do total.