Smart City Expo Curitiba 2025: palestrantes confirmados

A sexta edição do Smart City Expo Curitiba, que ocorre de 25 a 27 de março, na Ligga Arena, terá como tema “Transformando cidades: Construindo Felicidade”. Durante os três dias do maior evento de cidades inteligentes da América Latina, especialistas brasileiros e internacionais vão debater sobre como os centros urbanos bem planejados, com áreas verdes acessíveis, mobilidade eficiente e espaços públicos e privados de convivência, podem fazer toda a diferença no bem-estar dos cidadãos.

Entre os palestrantes já confirmados, destaque para o canadense Charles Montgomery, autor do premiado livro “Happy City” (Cidade Feliz) e co-fundador da consultoria com o mesmo nome. O especialista canadense, que é referência internacional em planejamento urbano, defende que é preciso valorizar o contato pessoal, privilegiar as curtas distâncias e os modos suaves, além de garantir oportunidades e inclusão para todos.

Montgomery liderou projetos inovadores em design urbano e bem-estar, incluindo colaborações com o renomado Museu Guggenheim e iniciativas em cidades como Londres e Nova York. Sua abordagem enfatiza como o design das cidades pode influenciar a felicidade e a interação social.

De Maringá para o mundo

Outro nome confirmado entre os palestrantes do Smart Ciy Curitiba é o do renomado arquiteto paranaense Edson Yabiku. Nascido em Maringá, Yabiku se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1988. No ano seguinte, mudou-se para o Japão e, na sequência, para o Reino Unido, onde atuou na britânica Foster + Partners, da qual fez parte por 25 anos.

O paranaense participou dos projetos do Masdar Institute e do Central Market Souk em Abu Dhabi. No Brasil, Yabiku contribui para o Eurogarden Maringá, incorporando conceitos de novo urbanismo e sustentabilidade.

A sexta edição do Smart City Expo Curitiba ainda terá palestras com vários outros especialistas em cidades inteligentes, como o brasileiro André Agra, auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE/PB) e coordenador do Espaço Cidadania Digital do TCE; os colombianos Martha Lucía Guriérrez Echeverri, secretária geral da Simus, rede especializada mobilidade urbana sustentável na América Latina e Santiago Murillo, diretor do Smart City em Cartagena das Índias e especialista em inovação urbana e desenvolvimento sustentável; e a panamenha Betty Chemier, head de experimentação na UNDP Accelerator Labs, maior rede de aprendizado do mundo sobre desafios complexos de desenvolvimento sustentável.

Smart City

A sexta edição do Smart City Expo Curitiba acontece nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025, na Ligga Arena. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba e a chancela da Fira Barcelona, um dos mais renomados organizadores de eventos do mundo.

Além do espaço de congresso, o evento terá ainda a tradicional área de exposição, com destaque para o Smart Plaza, onde Curitiba irá apresentar suas inovações como cidade inteligente. Também haverá palcos temáticos com debates e apresentações de soluções inovadoras em mobilidade, energia, governança, startups e sustentabilidade, refletindo as transformações que marcarão o setor em 2025.

O evento deve reunir cerca de 20 mil participantes, entre gestores públicos, especialistas, representantes do setor privado e acadêmicos. Uma das novidades desta edição é a ampla área business, voltada para conexões estratégicas e oportunidades de negócios, consolidando o Smart City Expo Curitiba como um hub de networking e inovação.

A área de exposição terá entrada gratuita (com inscrição obrigatória) e o setor de congresso tem ingressos para os três dias a partir de R$ 750. Mais informações e inscrições no site do evento.

