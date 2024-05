A Ph.D Sports, rede de academias 100% curitibana, abriu no Ventura Shopping uma nova unidade, a maior e mais moderna da marca, com mais de 800 metros quadrados. A academia oferece uma variedade de equipamentos de musculação e peso livre, bem como uma área completa para atividades cardiovasculares, incluindo esteiras, elípticos e bicicletas ergométricas.

Com forte foco na experiência e no bem-estar físico e mental, a academia também proporciona uma gama de atividades, como ritmos, zumba e pilates.

Fundada em 2015 por Viktor Rossa e Evilin Taiz, a Ph.D iniciou as atividades no bairro Bacacheri, destacando-se rapidamente no mercado regional. Atualmente, a rede tem planos de expandir para 200 unidades até o final de 2025, com o objetivo de se tornar a segunda maior rede de academias do Brasil.

O superintendente do Ventura Shopping, Matheus Vitti de Aguiar, destaca a importância da operação para o empreendimento. “Com a academia, o Ventura expande a oferta de serviços, se tornando cada vez mais completo e atrativo tanto para clientes quantos para lojistas. É uma grande rede, ganha o shopping, a rede de academia, lojistas e, principalmente, o consumidor”, pontua.

Para celebrar a inauguração, a Ph.D lançou uma promoção: R$ 899,99 para duas pessoas treinarem por 10 meses cada. Com a promoção, cada um paga uma mensalidade inferior a R$ 45.

No Ventura Shopping, a Ph.D está localizada no Setor Azul, próximo ao Hiperzoo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 6h às 22h; e sábados, domingos e feriados com horários diferenciados.

