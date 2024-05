A prefeitura de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, está com concurso público aberto para a contratação de 39 novos servidores para diferentes cargos de no município, além da formação de um cadastro de reserva. Segundo o edital, os salários variam entre R$ 1,7 mil até R$ 5 mil, dependendo do cargo.

As vagas são para nível fundamental, nível médio e nível superior e as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho pelo site da banca realizadora do pleito.

>> Edital concurso público 2024 prefeitura de Colombo

Vaga nível fundamental

Motorista de Veículos – 5 vagas e cadastro de reserva – R$ 1.767,72

Vagas nível Médio

Educador Social – 5 vagas + cadastro reserva R$ 1.897,26.

Técnico em Saúde Bucal – 2 vagas + cadastro reserva – R$ 2.251,91.

+Leia mais! Concurso público na Grande Curitiba tem salários de até R$ 9 mil e 31 vagas

Vagas nível Superior

Assistente Social – 5 vagas + cadastro reserva – salário de R$ 4.361,98

Cirurgião Dentista – 2 vagas + cadastro reserva R$ R$ 5.028,85

Enfermeiro – 5 vagas + cadastro reserva R$ 5.028,85

Farmacêutico – 3 vagas + cadastro reserva R$ 5.028,85

Nutricionista – 3 vagas + cadastro reserva – R$ 5.028,85

Psicologia – 8 vagas + cadastro reserva – R$ 5.028,85

Inscrição concurso prefeitura de Colombo

Para o nível fundamental a taxa de inscrição custa R$ 30. Já para os níveis Médio e Superior a inscrição é de R$ 50.

