Shopping da Grande Curitiba tem novas lojas e melhor faturamento desde a inauguração

O Shopping São José, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, registrou neste ano o melhor desempenho em termos de faturamento desde a sua inauguração, em 2008. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o shopping já teve um crescimento de 14,8% nas vendas.

“Este crescimento é fruto de um trabalho contínuo para trazer ao público opções diversificadas de lojas e serviços, além de investir em um ambiente agradável e moderno. Estamos muito satisfeitos em ver que nossos esforços estão sendo recompensados e que conseguimos oferecer uma experiência de compras completa para os nossos clientes”, comemora o gerente Comercial do Shopping, Fábio Rosa.

Novas lojas

O bom resultado do empreendimento não se restringe apenas ao aumento do faturamento. Nos últimos meses, o Shopping São José recebeu novas lojas que são referências no mercado, tanto local quanto nacional. Entre as novidades estão a World Games, especializada em jogos e acessórios; o Zapata, com foco na culinária mexicana; e o Divino Fogão, dedicado à comida caseira brasileira.

Além das inaugurações recentes, outras marcas reconhecidas estão com previsão de abertura ainda em 2024. Entre elas, destacam-se a Adcos, especializada em dermocosméticos; Laser & Co que terá procedimentos estéticos a laser; a Cavezalle, conhecida por suas malas de viagem e bolsas de couro de alta qualidade; a Bali Hai, que oferece moda jovem e tênis das principais marcas; a Life Vivara, com suas joias e acessórios; e a Coxa Store, loja oficial do Coritiba Foot Ball Club.

Essas novas adições reforçam o compromisso do Shopping São José em proporcionar uma experiência de compras diversificada e de qualidade, consolidando-se como uma referência na região. Atualmente, o empreendimento já oferece mais de 170 opções de lojas.

