O céu desta sexta-feira (15) amanhece cinzento e deve permanecer entre nuvens durante todo o dia em Curitiba e região, de acordo com a previsão do Instituto Tecnológico Simepar. E por causa da alta nebulosidade, já que o sol não aparece, as temperaturas devem sofrer variações discretas, com mínima prevista de 10º C e máxima próximo dos 17º C na capital.

Apesar do céu carregado, a chuva não deve deve aparecer – por enquanto. De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a precipitação deve aparecer com intensidade somente na próxima semana. Até lá, Curitiba pode registrar apenas alguns chuviscos no período da noite. Isso preocupa, já que a grande Curitiba passa por uma grande estiagem, o que exige rodízios no abastecimento de água.

E o final de semana?

O final de semana em Curitiba será de temperaturas amenas pela manhã e de calor a tarde. A mínima fica em 8 graus no sábado e máxima de 24 no domingo. Não há previsão de chuva.

Interior ensolarado

O céu cinzento é uma característica normal do outono, provocado pelo vento que traz umidade do oceano para a região leste do estado. Já nas outras regiões do Paraná, o dia amanhece frio e sol deve prevalecer, aumentando as temperaturas. Em Foz do Iguaçu, oeste do estado, a mínima nesta sexta-feira será de 7º C e máxima de 23º C. Na região sul, em União da Vitória, o dia começa frio, com mínima prevista é de 9º C e máxima de 19º C.