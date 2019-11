Com a aprovação em primeiro turno, nesta segunda-feira (18), da proposta de reajuste anual do funcionalismo municipal de Curitiba, os servidores decidiram por encerrar a greve. A decisão foi tomada em assembleia geral que ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira, na Praça Eufrásio Corrêa, ao lado da Câmara Municipal, onde foi a votação dos vereadores. Mesmo com o fim da greve, os servidores seguem mobilizados. Com isso, pode haver outra greve no início de 2020.

A praça deverá ser desocupada após a chegada dos três servidores que foram detidos durante a confusão desta manhã, quando houve empurra-empurra na tentativa de ocupação da Câmara. Por volta das 15h30, os três servidores aguardavam para assinar um termo circunstanciado e deixar a delegacia.

Nesta manhã, além da proposta de reajuste, também foram aprovados o projeto que congela a progressão de carreira dos servidores até 31 de dezembro de 2021 e a limitação da liberação de funcionários da casa para sindicatos, o chamado ‘pacotaço do Greca’.

Pela proposição do prefeito Rafael Greca (DEM), levada a plenário em regime de urgência, a data-base será corrigida em 3,5% — índice abaixo do que pleiteavam os servidores. Este texto foi aprovado por 33 votos a 0.

A votação em segundo turno será nesta terça-feira (19). De acordo com a assembleia geral dos sindicatos nesta tarde, alguns servidores ainda devem marcar presença nesta votação, que deve ocorrer pela manhã.