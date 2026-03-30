Serviços públicos itinerantes de Curitiba nesta segunda-feira (30/03)

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A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta segunda-feira (30/03) serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade, incluindo coleta de lixo tóxico, atendimento de saúde, intermediação de emprego e consultas públicas. Os serviços funcionam em horários variados, das 7h30 às 20h, em terminais, praças e unidades de saúde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Tatuquara, na esquina da Rua Guilherme Nizer com a Rua Albor Pimpão de Almeida, das 7h30 às 15h. O serviço recebe materiais como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos que não podem ser descartados no lixo comum.

O Consultório na Rua, voltado para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, funciona das 8h30 às 12h na Praça Santos Andrade, ao lado da Universidade Federal.

Já o Sine Móvel, que oferece intermediação de vagas de emprego, atende das 9h às 15h em três locais:

Complexo Social de Curitiba na Avenida Monteiro Tourinho 1506;

Rua da Cidadania do CIC na Rua Orlando Luís Lamarca 458; e

Praça Santos Andrade.

As unidades do Fala Móvel, programa de consultas públicas onde a população pode sugerir melhorias para a cidade, estarão em oito pontos diferentes. Pela manhã, os locais são Associação de Moradores Vila Autódromo no Cajuru, Lotérica Sua Sorte no Campo de Santana, Unidade de Saúde Érico Veríssimo no Alto Boqueirão e Lotérica Santa Fé no Sítio Cercado. À tarde, as unidades ficam no CMEI Issa Nacli em Uberaba, Santa Ana Material de Construção no Campo de Santana, Escola Municipal Paranavaí no Xaxim e Lotérica Alfa no Sítio Cercado.

A programação inclui ainda duas feiras. A Nossa Feira Centro funciona das 10h às 18h na Rua Paula Gomes 40, na Praça Dezenove de Dezembro. A Nossa Feira Jardim Primavera acontece das 15h às 20h na Rua Dona Barbara Cid, entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Simão Brante, em Uberaba.