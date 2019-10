Na semana em que é comemorado o Dia das Crianças, a Prefeitura de Curitiba oferece uma extensa programação com atividades esportivas, artísticas e culturais para as crianças da cidade, a partir desta segunda-feira (7). As ações acontecem sempre das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30, por meio de um revezamento nas dez regionais da cidade, conforme calendário abaixo.

Os eventos terão circuito de minibicicletas, peça de teatro, cama elástica, brinquedos infláveis, jogos, camarim de pintura artística, contação de histórias e confecção de brinquedos com barbante e materiais recicláveis serão as atrações da manhã.

Programação

7/10 – Pinheirinho

7/10 – Matriz

8/10 – Tatuquara

8/10 – CIC

9/10 – Santa Felicidade

9/10 – Boa Vista

10/10 – Boqueirão

10/10 – Portão

11/10 – Bairro Novo

11/10 – Cajuru

Outras ações

Além da Prefeitura de Curitiba, o Governo do Paraná também realiza uma série de ações voltadas ao público infantil nesta semana. As ações abertas ao público em geral começam na quinta-feira (10), quando a Força-Tarefa Infância Segura promove uma blitz educativa com crianças e adolescentes nas intermediações do Colégio Estadual do Paraná (CEP). Os próprios alunos da instituição ajudarão na ação junto com integrantes da Força-Tarefa, abordando os motoristas e falando sobre os cuidados que pais precisam ter com os filhos em relação ao uso da internet e aparelhos como smartphones e tablets.

Na sexta-feira (11) o Parque Bombom Vile abre as portas para atividades e brincadeiras gratuitas para a criançada, no bairro São Braz, Rua Antônio Escorsin, 2897, ao lado do Clube 3 Marias. No Dia da Criança, 12/10 (sábado), será promovida mais uma edição do Família no Parque em Curitiba, desta vez no Parcão, atrás do Museu Oscar Niemeyer. De manhã e à tarde haverá muitas atividades ao ar livre, com brinquedos infláveis, caixa do brincar com jogos lúdicos, oficinas de musicalização, capoeira e recreação com professores especializados. São parceiros a Unibrasil, Escola de Pais, Oi Caixinha e Arteterapia.