Se você aproveitou esse domingo (6) chuvoso em casa, saiba que o clima vai estar semelhante nesta segunda-feira (7), com previsão de chuva e máxima de 17°C neste início da semana em Curitiba. O sol não deve aparecer e a previsão é de tempo nublado durante toda a semana, embora comece a esquentar no próximo fim de semana, de acordo com previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Na terça-feira (8), a mínima será de 13°C e a máxima de 21°C. Na quarta (9), a temperatura máxima prevista é de 22°C, mas o Simepar continua prevendo dias nublado, mesmo com a temperatura aumentando.

Na quinta-feira (10) e na sexta-feira (11), a previsão é que os termômetros marquem máximas de 26°C e 29°C, respectivamente. No sábado (12) e no domingo (13), as temperaturas sobem e alcançam 31°C e 33° C, mas a previsão é de mais chuva para estes dias.