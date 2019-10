A antiga sede da Tribuna do Paraná, mesmo local onde funcionou por décadas o jornal Estado do Paraná, vai se transformar em universidade. O prédio localizado na Rua João Tschannerl, no Jardim Schaffer, nas Mercês, será reformado para abrigar a nova unidade da Faculdade Inspirar.

O novo campus terá 11 mil m² e faz parte do projeto de expansão do grupo educacional. Segundo o jornalista Reinaldo Bessa, lá funcioná a Inspirar Gourmet, nova franquia do grupo.

O grupo é curitibano e foi fundado há 20 anos e é considerada referência em cursos na área da saúde, entre eles Quiropraxia, Transporte e Resgate Aeromédico, Fisioterapia Pélvica, Estética Avançada, Biomecânica e Fisiologia do Exercício, além de ser uma franquia (atualmente são 36 no Brasil) de pós-graduação.