Padre americano que rezava no Brasil desde 1976 morre em Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba confirmou na tarde desta sexta-feira (17/04), a morte do padre Donald Roth, aos 77 anos. Neste sábado, a partir das 8h, será celebrada uma missa de corpo presente em homenagem ao religioso na igreja situada no bairro Alto da Glória.

O velório começará às 7h40 e o sepultamento será às 9h, após a missa. Um cortejo sairá às 10h em direção ao Cemitério Parque do Iguaçu, próximo ao Parque Barigui.

Natural de Dubuque, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, padre Donald Roth nasceu em 7 de novembro de 1948. Sua caminhada de fé começou ainda na infância, quando atuou como coroinha, experiência que marcou profundamente sua vocação sacerdotal. A ordenação sacerdotal aconteceu em 1975 e, no ano passado, o religioso celebrou seu jubileu de ouro sacerdotal.

Missão dedicada ao povo brasileiro

Padre Donald Roth chegou ao Brasil em 1976 e, desde então, construiu uma trajetória marcada pela entrega, simplicidade e amor à missão. Durante décadas, o sacerdote passou por diversas cidades e comunidades brasileiras. No Mato Grosso do Sul, atuou em Ponta Porã e Miranda. No Paraná, sua presença foi marcante em Ponta Grossa, Paranaguá, Curitiba, Telêmaco Borba, Guaratuba e Campina Grande do Sul.

No Santuário Perpétuo Socorro, padre Donald Roth contribuiu significativamente com a missão por meio das celebrações eucarísticas e do atendimento de confissões, especialmente nas quartas-feiras, durante as novenas. O religioso também se dedicou à formação dos fiéis por meio dos cursos realizados no Centro Redentorista Santo Afonso.

Ao longo de sua caminhada sacerdotal, padre Donald Roth também se dedicou à produção de conteúdos de espiritualidade, com a publicação de livros e a gravação de homilias. Nos últimos anos, residia na Comunidade Beato Sarnelli, em Campina Grande do Sul.

Legado de fé e dedicação

O redentorista do Santuário Perpétuo Socorro, padre Joaquim Parron, destaca: “Padre Donald deixou um legado de fé, simplicidade e dedicação à missão. Sua contribuição na formação de tantos fiéis, especialmente por meio dos cursos aqui no Santuário, permanece como um testemunho do seu amor a Deus e à Igreja”.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro será na Praça Portugal, s/n – Alto da Glória, em frente ao estádio Couto Pereira.