Documentário inédito resgata a memória guardião do fandango paranaense

A Cinemateca de Curitiba recebe neste sábado (18/04) a estreia de Mestre Leonildo, sapateando e valseando a vida. O lançamento acontece às 19h e marca o segundo ano de falecimento de Leonildo Pereira, uma das figuras mais emblemáticas do litoral paranaense. O documentário celebra a vida deste luthier, músico, poeta e um dos grandes baluartes do fandango de Guaraqueçaba.

Com direção e roteiro de Geraldo Pioli, o filme de longa-metragem resulta de um trabalho minucioso de captação e pesquisa que atravessou duas décadas. A obra não apenas documenta a musicalidade do litoral paranaense, mas mergulha na intimidade de um homem que transformava o que a Mata Atlântica lhe oferecia em arte. Leonildo não era apenas um executor: ele criava seu próprio som, construindo rabecas e violas a partir de madeiras como cacheta, cajarana e canela.

O guardião de saberes ancestrais do fandango

“Ele era um computador de modas e versos”, como definiu o músico Oswaldo Rios. O documentário revela como o Mestre, que aprendeu a tocar aos nove anos observando o pai e o avô, tornou-se um guardião de saberes ancestrais. Através de seus olhos, o espectador é conduzido pelo Rio dos Patos e pelas comunidades caiçaras, onde o fandango não era um “show”, mas uma extensão do trabalho na roça e do pagamento de promessas a São Gonçalo.

A produção conta com a expertise de nomes renomados da música paranaense. A direção musical é assinada por Oswaldo Rios, com trilha original de Rogério Gulin, ambos do grupo Viola Quebrada. Os músicos conviveram e registraram o legado de Leonildo em estúdio ainda nos anos 90. A montagem de Yanko del Pino e Frank de Castro sintetiza as mais de 200 horas de material digital em uma narrativa sensível e antropológica de 72 minutos.

O lançamento póstumo reforça a urgência de preservar as vozes das comunidades tradicionais. Além da exibição na capital paranaense, houve um pré-lançamento na UFPR-Litoral em Matinhos em novembro de 2025 e um lançamento especial em Guaraqueçaba no dia 11 de abril, em respeito e deferência ao território onde as mãos de Mestre Leonildo moldaram a madeira e o ritmo que define a identidade do litoral sul do Brasil.

O projeto é uma realização da Pioli Produções em parceria com a Cooperativa Cinema & Mídias Digitais. A produção foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura e apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná.

A Cinemateca de Curitiba fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco.