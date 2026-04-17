Lais Souza emociona ao entrar caminhando em palco para premiar pesquisadora

Em um momento que ficará marcado na história da medicina e do esporte brasileiro, a ex-ginasta Lais Souza protagonizou uma cena de profunda emoção e superação durante a entrega do Prêmio Brazilian Engineering 2026. Tetraplégica desde 2014, Lais surpreendeu a plateia ao entrar no palco de pé, utilizando uma órtese de tecnologia assistiva, para homenagear a Dra. Tatiana Sampaio.

O gesto simbólico foi um agradecimento direto à pesquisadora, responsável pela descoberta da polilaminina. A substância representa uma inovação disruptiva na engenharia biomédica, com potencial para regenerar movimentos em pessoas que sofreram lesões na medula espinhal.

Visivelmente emocionada, Lais confessou o nervosismo da estreia em público: “Foi a primeira vez que apareço de pé e deu muito frio na barriga”. Ao entregar o troféu, a ex-atleta destacou que sua presença ali ia além do protocolo, representando a esperança de milhões de brasileiros que aguardam por avanços nos tratamentos de lesões medulares. O encontro no palco selou o reconhecimento de uma pesquisa que promete transformar vidas através da ciência nacional.