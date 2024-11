Santuário de Curitiba realiza benção das canetas para vestibulandos

O Setor Juventude da Arquidiocese de Curitiba e o Comitê Jovem da Associação Evangelizar É Preciso realizam, na próxima sexta-feira (22) a 1ª Missa Jovem do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. A cerimônia eucarística, dedicada aos estudantes que se preparam para ingressar no ensino superior, terá início às 19h, com acolhida e animação. Às 20h, o Padre Clayton Munhoz irá celebrar a Santa Missa.

Durante a celebração, será realizada a bênção das canetas. Serão distribuídas canetas pretas com fitinhas de Jesus das Santas Chagas, e os estudantes que preferirem poderão levar as próprias canetas para serem abençoadas. “Vivenciar a espiritualidade em momentos de grande pressão, como no período próximo das provas, é fundamental para que os jovens não se sintam sozinhos ou sobrecarregados.

A bênção das canetas simboliza esse apoio divino, mostrando que não estamos sozinhos em nossos desafios”, explica o Padre Clayton Munhoz. Para ele, além de alicerce para enfrentar o desafio do vestibular, a fé é também um conforto para reduzir o nervosismo. “A fé é a certeza de que o futuro está nas mãos de Deus. A ansiedade é, muitas vezes, causada pelo medo do futuro, mas a fé traz serenidade, nos permite viver o presente com confiança e nos prepara para o que virá”, afirma.

A Missa Jovem tem como principal objetivo oferecer aos vestibulandos um momento de oração e bênção na reta final dos estudos e preparação para as provas.

Ao menos seis instituições públicas paranaenses farão provas no mês de dezembro, que terá a segunda fase da UFPR – Universidade Federal do Paraná (01 e 02), e os vestibulares da UEM – Universidade Estadual de Maringá (01), UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná (01), UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa (08), Unespar – Universidade Estadual do Paraná (08) e Unioeste – Universidade do Oeste do Paraná (15).

Comitê da Juventude

Além dos estudantes, todos os jovens estão convidados para participar da Santa Missa e conhecer o trabalho feito pela Igreja Católica nas paróquias do Paraná. Assim como o Setor Juventude da Arquidiocese, que busca proporcionar experiências de encontro pessoal com Jesus, a Associação Evangelizar É Preciso criou, em 2024, um Comitê da Juventude, formado por colaboradores jovens de diversos setores, para desenvolver iniciativas de evangelização pensadas para este público.

Em agosto, durante o evento “Vem pra Tenda”, promovido pelo Movimento dos Campistas, em parceria com a TV Evangelizar, a instituição lançou o perfil @evangeliza.jovem_oficial na rede social Instagram, para gerar conteúdo de fé. A Missa Jovem é a segunda iniciativa do grupo, desenvolvida em parceria com o Setor Juventude e com os Irmãos e Irmãs da Copiosa Redenção, que cuidam do desenvolvimento do Grupo Jovem do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas.

Serviço

1ª Missa Jovem no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Data: sexta-feira, 22 de novembro

Horário:

Acolhida: 19h

Santa Missa: 20h

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, Praça Senador Correia, 128 – Centro, Curitiba.