A Sanepar solucionou os problemas dos moradores do bairro Cachoeira, em Curitiba, que denunciaram à Tribuna do Paraná o aumento exorbitante na conta de água. A reportagem foi ao ar no dia 11 de maio e relatava que pelo menos 15 moradores de um conjunto habitacional tiveram um aumento de quase 300% no valor da conta. Em abril, o mesmo aconteceu com moradores do Jardim das Américas.

Nove dias depois, a empresa já resolveu a situação de quase todos os moradores. “Depois que repercutiu a reportagem e os moradores abriram os protocolos, a Sanepar entrou em contato conosco. Eles refizeram os cálculos e realizaram um atendimento individualizado para cada morador. Com sucesso, conseguimos rever quase todas as contas”, explica o síndico Jony Almeida.

Em alguns casos, a Sanepar entrou em um acordo sobre a medição do hidrômetro, que estava com média muito além do normal para cada morador. Em outros casos, segundo os moradores, a Sanepar se comprometeu a trocar o hidrômetro.

“Gostaria de agradecer à Tribuna por ter ajudado. E a Sanepar por ter nos dado a devida atenção. Como eles não conseguiram atender todo mundo, na próxima sexta-feira (22) vão voltar aqui para seguir as tratativas com os demais moradores”, finaliza o síndico.

