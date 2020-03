A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) decidiu, após uma avaliação técnica, reduzir a área de abrangência do rodízio de falta de água entre cidades e bairros de Curitiba e região metropolitana. A medida, que serve para não deixar muitas regiões de água por logos períodos, segue até dia a próxima segunda-feira, 30 de março, mas com normalização completa até terça-feira (31).

publicidade

Lembrando que lavar as mãos ou usar álcool gel são as principais medidas de combate à pandemia do coronavírus. A Sanepar orienta a população para “fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo para alimentação e higiene pessoal”. Isso significa adiar lavagem de carros e calçadas, por exemplo.

Confira as cidades e bairros afetados

Quarta-feira (25/03)

Início 8h e normalização prevista para às 8h do dia 26/03

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém e Santa Terezinha.

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçú, Iná, Aviação, Aristocrata, Guatupê, Rio Pequeno.

Quinta-feira (26/03)

Início 8h e normalização às 8h do dia 27/03)

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

São José dos Pinhais: Parque da Fonte, São Marcos, Campina do Taquaral.

Sexta-feira (27/03)

Início 8h e normalização às 8h do dia 28/03

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Barro Preto, Campo Largo da Roseira, Arujá, Del Rey, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

Sábado (28/03)

Início às 8h e normalização até 8h do dia 29/03

Curitiba: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto. Inácio

Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Domingo (29/03)

Início às 8h e normalização até às 8h do dia 30/03

Curitiba: Sítio Cercado

Segunda-feira (30/03)

Início às 8h e normalização até às 8h do dia 31/03

Curitiba: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho, Ganchinho, Alto Boqueirão

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Estou sem água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇