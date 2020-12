A Sanepar vai definir ainda nesta terça-feira (22), se vai manter o rodízio de 36 horas por 36 horas no abastecimento de água para os moradores de Curitiba no período entre Natal e Ano Novo. No site da companhia, nenhum bairro da capital aparece na escala do dia 24 até o dia 27 de dezembro. Historicamente, as famílias ficam mais próximas e consomem 5% a mais de água nas casas no período de festas. E com a pandemia, a previsão é de que as pessoas fiquem mais recolhidas em casa, o que pode causar um impacto ainda maior no consumo.

FIM DO RODÍZIO? Saiba qual foi a decisão tomada pela Sanepar nesta terça-feira

Nesta terça-feira, o nível médio dos reservatórios da Sanepar alcançou 40,86%, um número bem acima ao do dia 11 de novembro, quando as quatro barragens que abastecem Curitiba e região metropolitana chegaram a ter 26,7% da capacidade.

Apesar da melhora, os números ainda estão longe do tão sonhado nível de 60% de capacidade das barragens, índice que o sistema precisa alcançar para que o rodízio seja suspenso de vez. Na tentativa de melhorar este quadro ainda preocupante, a Sanepar anunciou que vai começar a captar água de mais uma fonte alternativa nos próximos meses. A água do Rio Verde, em Araucária, será transferida para a Represa do Passaúna, com captação de 200 litros de água por segundo.

O Paraná atravessa a pior estiagem da história e mesmo com a melhora nos níveis dos reservatórios, o momento não é de esquecer os cuidados e manter a atenção com o uso equilibrado da água. Por isso, confira as dicas de como manter o consumo consciente e equilibrado, mesmo durante o período de festas.

