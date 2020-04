A Sanepar cancelou nesta quinta-feira (18) o rodízio no fornecimento de águas em 18 bairros de Curitiba e São José. A companhia de abastecimento está reavaliando o impacto da estiagem no abastecimento para divulgar uma nova tabela do rodízio nesta sexta-feira (10), que será estendido até 15 de abril.

publicidade

A previsão é de que o fornecimento volte ao normal dia 16 de abril. Durante o rodízio que será divulgado sexta-feira, o corte no abastecimento será de 24 horas: das 8h até as 8h da manhã seguinte.

Justamente agora, durante a pandemia de coronavírus, quando o consumo de água cresceu para a higienização das mãos e utensílios, o Paraná enfrenta a pior estiagem desde que o Simepar passou a monitorar as condições do tempo em 1997.

LEIA MAIS – Idosos com mais de 65 anos recebem vacina contra a gripe a partir desta quinta

E Curitiba é uma das cidades que menos registrou chuva no estado nos últimos dez meses. A capital teve 725 milímetros, uma redução 43,1%, já que a média histórica apontava para 1.274 mm. Março foi o período mais crítico: a precipitação foi de apenas 12 mm. O recorde negativo da cidade era de 44 mm, registrado em março de 2017.

O Rio Miringuava, que abastece Curitiba e 12 cidades do entorno, perdeu 60% do volume de água. O nível médio das barragens do Iraí, Passaúna e Piraquara 1 e 2, do Sistema Abastecimento Integrado de Curitiba, está em 62,7%.

A estiagem também preocupa Ponta Grossa (Campos Gerais), Guarapuava (Centro), Maringá (Noroeste), Londrina (Norte), Foz do Iguaçu (Oeste), Cascavel (Oeste), Guaratuba (Litoral) e Umuarama (Noroeste). Este grupo de cidades teve uma redução média na precipitação de 33%.

Guarapuava é a cidade que mais sofre com a seca. Houve uma diminuição de 47,2% no volume de chuvas, o que representa 809 milímetros contra uma média histórica de 1.533 mm.

Uso racional

A orientação da Sanepar é de que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do coronavírus (Covid-19). A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

VEJA MAIS – Farmacêutico dá dicas de como evitar a compra de álcool gel falsificado

A recomendação da ABNT é que os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.