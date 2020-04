Bairros de Curitiba e São José dos Pinhais poderão novamente ter falhas no abastecimento até pelo menos o domingo (13) de Páscoa. Um novo rodízio no abastecimento iniciado nesta quarta-feira (08) pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) promete afetar ao menos dezoito bairros destas duas cidades.

Lembrando que se os bairros se repetirem na lista abaixo, significa que são áreas diferentes que podem ter falha no abastecimento.

A orientação da Sanepar é que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do coronavírus. A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

Confira a lista dos locais que podem ficar sem água

Quarta-feira (08/04)

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado. Previsão de retorno até às 8h de quinta-feira (09).

Ainda nesta quarta-feira, obras no sistema deixam moradores dos bairros Fazendinha, Água Verde e Vila Izabel sem água. Nestes três bairros o serviço volta normalmente até o início da noite.

Quinta-feira (09)

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão. Previsão de retorno até às 8h de sexta-feira (10).

Sexta-feira (10)

Curitiba: Sítio Cercado. Previsão de retorno até às 8h de sábado (11)

Sábado (11)

Curitiba: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho, Ganchinho. Previsão de retorno até às 8h de domingo (13).

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.