Saída para o feriadão Páscoa/Tiradentes tem congestionamento

O movimento nas rodovias da Grande Curitiba é alto na manhã desta sexta-feira Santa (18). Na BR-277, em direção ao interior do estado, o congestionamento começa na região do bairro Orleans, na capital paranaense, e se estende até a Serra de São Luiz do Purunã. São cerca de 35 km de lentidão. Até o momento não há informações de acidente ou bloqueios na pista.

Outra rodovia que apresenta lentidão é a BR-376 para quem sai de Curitiba sentido litoral de Santa Catarina. O fluxo lento começa em São José dos Pinhais e segue até Tijucas do Sul, ambas na RMC. De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, a fila é devido ao fluxo alto de veículos, não tem registro de acidente ou interdição na pista.

+ Leia mais: Tempo instável marca feriado prolongado no Paraná com chegada de frente fria

A BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, tem fluxo intenso, mas sem registro de congestionamento. Apenas o acostamento no km 45, na pista sentido litoral, está bloqueado. As pistas estão liberadas em ambos os sentidos. Na tarde desta quinta-feira (17), uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente no km 45 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná.

Conforme detalhes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a rodovia, uma árvore caiu e atingiu dois veículos que passavam pelo local.