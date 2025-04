Tempo instável marca feriado prolongado no Paraná com chegada de frente fria

A partir desta sexta-feira (18), o tempo volta a ficar instável no Paraná devido à chegada de uma frente fria na região Sul do país. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de chuvas moderadas a fortes entre o fim da tarde e o início da noite de sexta.

Em todo o estado, o tempo permanece chuvoso ao longo do dia nesta Sexta-feira Santa, com pancadas de chuva a qualquer momento. Também há alerta para o aumento da nebulosidade entre sexta e sábado, podendo impactar o movimento nas estradas para quem pretende seguir em direção ao litoral.

Durante o sábado e o domingo de Páscoa, são previstas pancadas acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade de trovoadas nas praias. Em Curitiba, a intensidade da chuva tende a diminuir entre domingo e segunda-feira. Já na região Oeste, o sol pode aparecer entre nuvens durante o feriado de Tiradentes.

Como vai ficar o tempo em Curitiba e litoral durante feriado

Em Curitiba, a máxima neste fim de semana não deve ultrapassar os 25 °C, previstos para sexta (18). No sábado (19), a temperatura máxima varia entre 21 °C e 22 °C. No domingo (20), permanece nos 20 °C, com baixa variação térmica ao longo do dia.

No Litoral do Paraná, com a instabilidade prevista, as temperaturas também devem ser mais amenas. A máxima na sexta pode chegar a 29 °C, mas no sábado cai para 23 °C. No domingo, para 20 °C. Na segunda-feira (21), as máximas seguem próximas dos 20 °C, com tendência de redução nas chuvas em ambas as regiões.