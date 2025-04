Queda de árvore na BR-277 atinge dois veículos e deixa uma pessoa morta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta quinta-feira (17), uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente no km 45 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. Conforme detalhes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a rodovia, uma árvore caiu e atingiu dois veículos que passavam pelo local.

O acidente também interditou a estrada por algumas horas. Em atualização mais recente, às 18 horas, a concessionária informou que a BR-277 está liberada nos dois sentidos. Permanece interditado o acostamento da pista sentido litoral e há fila de 15 quilômetros no trecho.

Após a queda da árvore, equipes de resgate médico da EPR e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até o local. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado para prestar socorro a uma vítima em estado grave, que estava em um dos veículos atingidos.

Por meio de nota, a concessionária informou que “não estava executando nenhum serviço de conservação e manutenção da rodovia e nenhuma equipe própria ou de terceiros autorizados estava prestando serviços no local no momento do acidente”.

Autoridades policiais irão investigar as causas do acidente.