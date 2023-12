A Tribuna anuncia que está ampliando o seu quadro de colunistas parceiros. A partir de agora, a turma da Automania, projeto capitaneado pelo jornalista Bispo Neto passa a atualizar a nossa editoria de automóveis, trazendo conteúdos sobre o mundo dos carros e motos, lançamentos, artigos exclusivos e muito conteúdo especializado.

Com mais de 30 anos de experiência na cobertura automotiva, Bispo Neto já foi colaborador da nossa própria Tribuna por muitos anos. Nos últimos dez anos, ele toca este belo projeto jornalístico, referência neste tipo de cobertura. “A minha expectativa agora é de recuperar as parcerias de todo esse tempo e fazer bastante barulho no mercado automotivo paranaense”, disse Bispo.

O diretor de jornalismo da Tribuna, Rafael Tavares, comentou sobre a parceria. “O setor automotivo está em franca revolução e queremos atender bem a demanda por conteúdo de qualidade nesta área”, disse.

O projeto, aliás, vai crescer em breve. Tavares deixa um spoiler no ar. “O projeto fica ainda mais sólido tendo como parceira preferencial a Associação Comercial do Paraná. O Bom Place Auto vai chegar para facilitar a vida de lojistas, vendedores e compradores, com uma experiência inovadora e facilitadora de bons negócios”, comentou.

Os conteúdos da coluna Automania Tribuna serão distribuídos em uma editoria especial (clique aqui para ler os conteúdos), com destaque na home do site e em box temático especial.

