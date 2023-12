Top Car TV premia melhores veículos de 2023

Pela 22.ª vez, o Top Car TV transformou a votação dos melhores veículos do ano numa grande confraternização do segmento automotivo, reunindo quase duas centenas de convidados, entre jornalistas e executivos da indústria, que participaram de um evento no Centro Brasileiro Britânico, quando descobriram em quem o júri votou secretamente para eleger os melhores do 22.º Prêmio Top Car, do 8.º Prêmio Top Truck e do 6.º Prêmio Top Moto.

Os 50 jurados das 3 premiações votaram em 13 categorias do Prêmio Top Car, em 5 categorias do Prêmio Top Truck e em duas categorias do Prêmio Top Moto.

“Como sempre, fizemos uma grande festa, desta vez num local inédito, um belíssimo auditório na Associação Cultura Inglesa. Depois de mais de duas décadas de premiações, continuo me emocionando com o esforço do Comitê Gestor em realizar uma das votações automotivas mais sérias, relevantes e profissionais do mercado brasileiro”, ressaltou Paulo Brandão, presidente do Top Car TV.

O homenageado de 2023 foi a montadora Volkswagen, que está comemorando 70 anos no Brasil.

O evento iniciou às 18h30, com um coquetel no salão principal do Centro Brasileiro Britânico. Já a premiação iniciou em ponto às 20 horas, com o apresentador Ricardo Vasconcelos anunciando os vencedores do Prêmio Top Moto 2023.

A Royal Enfield Scram 411 venceu como a Melhor Moto Street de 2023, enquanto que a Honda CRF 1100 African Twin venceu como a Melhor Moto Trail de 2023.

Prêmio Top Truck 2023

A segunda premiação elegeu os melhores de 2023 do segmento de veículos pesados e foi bem dividida:

– Melhor Performance Empresarial/Melhor Fabricante de Caminhões = Mercedes-Benz;

– Melhor Veículo de Carga CNH categoria B e PBT de até 3.500 quilos = Ford Transit;

– Melhor Caminhão Urbano Semileve, Leve ou Médio = Iveco Tector 9-190;

– Melhor Caminhão Médio ou Semipesado = Volkswagen Constellation 26.320;

– Melhor Caminhão Pesado (Rígido ou Cavalo Mecânico) = Scania Super.

Prêmio Top Car 2023

Encerrando a noite de laureações, veio o Prêmio Top Car, que teve o Grupo Stellantis como o grande vencedor, com 5 troféus:

– Melhor Executivo de Montadora = Antonio Filosa, da Stellantis;

– Melhor Ação de ESG = Renault, com a Produção de Energia Limpa;

– Melhor Carro Elétrico até R$ 200.999 = BYD Dolphin EV;

– Melhor Carro Elétrico acima de R$ 201.000 = Renault Megane E-Tech;

– Melhor Carro Híbrido até R$ 250.000 = GWM Haval H6 HEV;

– Melhor Carro Híbrido acima de R$ 251.000 = Honda Civic Hybrid;

– Melhor Picape até R$ 190.999 = Fiat Strada Turbo;

– Melhor Picape acima de R$ 191.000 = Ram Rampage;

– Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999 = Fiat Fastback Abarth;

– Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 201.000 = Ford Territory;

– Melhor Carro Nacional até R$ 199.999 = Peugeot 208 Turbo;

– Melhor Carro Nacional acima de R$ 200.000 = BMW 320i;

– E Melhor Carro do Ano, entre todas as categorias = Ram Rampage.

“A maior importância desse prêmio é servir de guia para o consumidor decidir melhor na hora de comprar um veículo”, complementou Duda Godinho, do Comitê Gestor do Prêmio.